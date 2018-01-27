بالفيديو: عميد الإعلاميين الرياضيين الفرنسيين يكشف .. محرز سيوُقع قريبا مع “ناد كبير جدا”!!

كشف عميد الإعلاميين الرياضيين الفرنسيين “جاك فوندرو”، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز سيُوقّع مع ناد كبير جدا، قبل غلق الميركاتو.

وصرح قائلا على بلاطو قناة “سي نيوز” الفرنسية :”محرز يُتابع حصتنا بإستمرار، وأكد لي بأنه سيُغادر ليستر سيتي بنسبة كبيرة”.

وواصل :”لقد أكد لي بأنه سيُوقع مع ناد كبير جدا في الأيام القليلة القادمة، وسيقوم بإهدائنا قميصه، وأنا أحييه كثيرا”.

يُذكر بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية مُرشح ومنذ سنتين كاملتين لتغيير الأجواء، والإنتقال لكبار أوروبا ولكن دون جدوى لحد الساعة.