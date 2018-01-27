زيادات في الأسعار تثير استياء المواطنين

مع بداية سنة 2018 وجد المواطن الجزائري نفسه في ضيق مالي بسبب ارتفاع أسعار معظم المنتجات الإستهلاكية.

رغم كلّ التّطمينات الّتي وجهتها الحكومة.

وأكّد الباعة هذا الإرتفاع، حيث أرجعوه لأسباب عديدة ناهيك عن الإحتكار الذي تشهده أسواق الجملة و كذا تجميد الإستراد.

ويبقى المواطن البسيط هو المتضرّر الوحيد في ظل هذه الزيادات.