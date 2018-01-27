نشرة خاصة: أمطار رعدية على الولايات التالية

ستشهد الولايات الساحلية والقريبة من الساحل الغربية والوسطى أمطارا غزيرة ابتداء من الظهيرة.

ستشهد الولايات الساحلية والقريبة من الساحل الغربية والوسطى أمطارا غزيرة ابتداء من الظهيرة.

وحذرت نشرية خاصة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على 10 ولايات غربية ووسطى اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية في تيبازة، عين الدفلى وشلف، حيث تمتد النشرية من منتصف النهار إلى 21.00 التاسعة ليلا.

أين تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم.

بينما ولايات غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، وتلمسان.

فتمتد النشرية من منتصف اليوم إلى غاية غدا الأحد على الساعة التاسعة صباحا، وتتجاوز كمية الأمطار 30 ملم.