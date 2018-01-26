أمطار وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر

شهدت مختلف الولايات الغربية والوسطى اليوم اضطرابا جويا متمثلا في أمطار ورياح قوية، بالإضافة إلى ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1000 متر، فيما تجاوزت كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب نشرية جوية فإن الاضطراب الجوي يعرف بسحب غائمة وممطرة ابتداءً من ظهيرة أمس على الولايات الغربية والوسطى مع ثلوج على مرتفعات 1200 متر. بينما تكون الأجواء مغشاة على الولايات الشرقية لتتحول تدريجيا إلى غائمة مرفقة بقطرات من الأمطار. بينما تعرف درجات الحرارة انخفاضا محسوسا حيث تتراوح بين 10 و16 درجة على الولايات الشمالية ومن 16 إلى 27 درجة بالجنوب، فيما تكون الأجواء صافية بشمال الصحراء قبل أن تلتحق بها الغيوم الماطرة في المساء. وتستمر الوضعية الجوية إلى غاية يوم الأحد حيث تكون الأجواء باردة وغير مستقرة إلى جانب تساقط الأمطار على المناطق الغربية والوسطى يومي السبت والأحد، بينما يتواصل تساقط الثلوج تتساقط على المرتفعات الغربية والوسطى التي تصل إلى 1000 متر.