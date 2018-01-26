الشبيبة تنهزم بثنائية وتواصل الغرق

إنهزم فريق شبيبة القبائل بثنائية مقابل صفر، أمام نادي بارادو، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ18 من المحترف الأول.

وتمكن نادي بارادو، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح زكريا نعيجي.

وع بداية الشوط الثاني عاد نفس اللاعب زكريا نعيجي، ليعمق الفارق لصالح فريقه في الدقيقة الـ50 عن طريق تسديدة محكمة.

وبهذا تواصل شبيبة القبائل الغرق في مؤخرة الترتيب البطولة الوطنية، بينما عزز نادي بارادو، رصيده بثلاثة نقاط جديدة.