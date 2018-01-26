صيادون ينتشلون جثة بتيبازة

انتشل صيادون مساء امس الخميس بعرض شواطئ بوهارون جثة شخص مجهول الهوية حسب ما علم لدى مصالح مديرية الحماية المدنية بتيبازة.

وأوضحت نفس المصادر ان عناصرها تدخلت بعد تلقي نداء من قبل صيادين بميناء بوهارون يفيد بعثورهم في عرض البحر على جثة شخص حيث نقلت و وضعت بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

وأضافت المصادر انه لوحظ حالة تعفن جد متقدمة على الجثة ما حال دون التعرف على هويتها فيما فتخت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيق قضائي لمعرفة حيثيات القضية مع عرض الضحية على الطبيب الشرعي من اجل تحديد أسباب الوفاة.