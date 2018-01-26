رسميا: الترجي التونسي يعلن إنضمام يوسف بلايلي لغاية جوان 2020

ثاني تجربة له في تونس...

أعلن الترجي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الجزائري، يوسف البلايلي، حتى يونيو/حزيران 2020.

وبذلك يعود البلايلي (25 عاما) إلى الترجي، بعدما انضم له في 2012، وغادره في 2014، للالتحاق بمولودية الجزائر، قبل أن يعاقبه الفيفا بالإيقاف لعامين، بعد ثبوت تناوله للمنشطات.

وبعد نهاية العقوبة، في أيلول/سبتمبر الماضي، التحق اللاعب بنادي أنجيه الفرنسي، الذي لم يلعب معه إلا مباراة واحدة.

وكان البلايلي قد نشر، منذ يومين، تدوينة عبر "فيسبوك"، عبر فيها عن رغبته، في العودة إلى فريق باب سويقة، وهو ما حدث فعلًا في وقت قياسي.