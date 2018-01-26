ارتفاع حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم بخنشلة إلى ثمانية

ارتفعت حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم بولاية خنشلة إلى 8 إرهابيين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ارتفعت حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم بولاية خنشلة إلى 8 إرهابيين، بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلة،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مفرزة للجيش الوطني قضت على إرهابي وإسترجعت بندقية رشاشة بمنظار وكمية من الذخيرة.

وكانت قوات الجيش قضت اليوم على 7 إرهابيين بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلة.

لترتفع حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم إلى 8 إرهابيين واسترجاع 8 قطع أسلحة والعملية لا تزال متواصلة.