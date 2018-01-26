الجيش الوطني الشعبي يعلن القضاء على 7 ارهابيين بخنشلة

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 7 إرهابيين في جنوب ولاية خنشلة، وهذا إثر كمين بمنطقة "الرخوش" في بلدية وزارة الدفاع الوطني: العملية تمت إثر كمين بمنطقة الرخوش في بلدية شاشار.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية النوعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه تم خلال هذه العملية استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وبندقية نصف آلية من نوع "سيمينوف"، بالإضافة إلى 14 مخزن ذخيرة و4 قنابل يدوية.