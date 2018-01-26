منع المظاهرات و المسيرات و التجمهر أو الإعتصام بالطرقات العمومية في غرداية

قررت السلطات المحلية لولاية غرداية منع المظاهرات والمسيرات والتجمهر أو الاعتصام بالطرقات العمومية، كما ورد في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويشمل قرار منع المظاهرات و المسيرات بالطرقات العمومية خمس بلديات بالولاية هي : ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة وبريان والقرارة، حسب البيان.

ويسري مفعول هذا القرار الذي اتخذ بموجب قرار ولائي رقم 222 مؤرخ في 21 يناير الجاري، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق المصدر ذاته.

وكانت البلديات الخمس المذكورة قد عرفت مواجهات بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال تخريب وسرقة وحرق ، واندلعت بداية شهر نوفمبر 2013 بالقرارة، قبل أن تنتشر بسهل وادي ميزاب الذي يضم أربع بلديات (ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة والعطف) وبريان.

و عاد الهدوء بشكل كامل إلى المنطقة في 2015 بفضل التجسيد الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الذي كان قد كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة للإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية لاستتباب النظام العام والمحافظة عليه عبر مجموع إقليم ولاية غرداية.