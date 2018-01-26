نشرة خاصة : أمطار معتبرة و رياح قوية على الولايات الشمالية و الغربية بداية من اليوم

ستعرف الولايات الغربية والوسطى اليوم أمطارا ورياحا قوية، بالإضافة إلى ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1000 متر.وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين” أن كمية الأمطار ستتجاوز 30 ملم.وأشارت إلى أن الأجواء ستكون غائمة وممطرة ابتداءً من الظهيرة على الولايات الغربية والوسطى مع ثلوج على مرتفعات 1200 متر.

بينما على الولايات الشرقية فالأجواء مغشاة تتحول تدريجيا إلى غائمة مرفوقة بقطرات من الأمطار.

أما على ولايات بشار وشمال الصحراء فالأجواء صافية لتتحول إلى غائمة مرفوقة بأمطار.

درجات الحرارة تتراوح مابين 10 إلى 16 درجة على الولايات الشمالية ومن 16 الى 27 درجة بالجنوب.

في حين تبقى الأجواء باردة غير مستقرة مرفوقة بأمطار وبرد على المناطق الغربية والوسطى يومي السبت والأحد.

لتبقى الثلوج تتساقط على المرتفعات الغربية والوسطى التي تصل إلى 1000 متر.

درجات الحرارة ستعرف إنخفاظا لتتراوح مابين 12 الى 16 درجة على السواحل وما بين 4 الى 12 درجة بالولايات الداخلية.