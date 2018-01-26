بالفيديو : سكان ساحة الشهداء يستغيثون ... عمارات تتضرر من خط الميترو.. و الإدارة توضح

يعاني السكان القاطنين بالقرب من محطة الميترو بساحة الشهداء بالعاصمة، من التشققات التي طالت منازلهم.كاميرا “النهار” نقلت تصريحات السكان المتضررين، حيث ظهرت العديد من التشققات في المنازل.من جهته نفى مدير المنشآت بمؤسّسة ميترو الجزائر محمد الطيب حوشين، أن تكون هذه التشققات راجعة لأشغال الميترو.

للإشارة، من المنتظر أنّ تدخل محطة الميترو بساحة الشهداء حيز الخدمة في الأيام القادمة.