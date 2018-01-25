شكيب خليل/ تم اختراق صفحتي على الفيسبوك و ساومني بـ200 ألف دولار



أكد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، تعرض صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، لعملية قرصنة وصفها بـ"الجبانة"، واتهم من سماهم بالأيادي "المجهولة"، وأشار إلى مساومة الهاكرز له بمبلغ 200 ألف دولار لإعادة الصفحة.

وذكر خليل، تعليقا على قرصنة صحفته التي تمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء "لقد تعرضت الصفحة الرسمية للدكتور شكيب خليل ليلة البارحة لعملية قرصنة جبانة قامت بها أياد مجهولة، في تعد صارخ على أدنى الحقوق والخصوصيات المتعارف عليها، علما أن صفحتنا موثقة من طرف إدارة موقع فايسبوك التي منحتنا الشارة الزرقاء (الموجودة بجانب الاسم) كدليل على مصداقيتها".

وأشار الوزير الأسبق، إلى وجود اتصال بينه وبين الجهة التي قامت بعملية القرصنة، وذكر بشأنها "الجهة التي قامت بهذا الاختراق، وفي محاولة منها لابتزاز صاحب الصفحة، تجرأت على طلب مبلغ مالي متمثل في 200 ألف دولار أمريكي كفدية نظير إعادة نظام التحكم في الصفحة للدكتور شكيب خليل، في أغبى وأدنى صور التحرش والتكالب عليه"، وختم خليل منشوره بالآية الكريمة "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

وفور إتمام عملية القرصنة، ذكر الهاكر، أنه سيقوم بنشر الرسائل والمحادثات التي يجريها، شكيب خليل على الخاص، لكنه اكتفى بنشر محادثة واحدة، مع مدون جزائري مقيم في الخارج.

ويستغل شكيب خليل، صفحته الرسمية المزودة بالشارة الزرقاء، للترويج لأفكاره لا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي، ولتصفية حساباته مع "خصومه السياسيين"، كما حدث مع الوزير الأول أحمد أويحيى، وذراعه الأيمن في الحزب شهاب صديق، حيث كان أويحيى قد رد على شكيب بالقول إن الجميع يشهد أني دافعت عنه كثيرا، كلامه الآن لا يهمني، وأقول له ما قال الحاج مريزق "سير يا ناكر لحسان".