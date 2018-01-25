صحيفة بريطانية / البغدادي يختبئ قرب الحدود الجزائرية!



قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية في تقرير لها ، صدر أول أمس ، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي ، يحتمل أن يكون مختبئا في المنطقة الحدودية بين الجزائر والنيجر.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحا للزعيم السابق للجماعة الإسلامية في مصر ناجح إبراهيم ، قال فيه إن "البغدادي ربما يتواجد في مكان ما مثل شمال تشاد أو في المنطقة الحدودية التي لا تخضع للقوانين بين الجزائر والنيجر"، حسبه.

وذكرت الصحيفة أن تقارير إخبارية عراقية تزعم أن البغدادي قد هرب من العراق بعد الهزائم التي لحقت بتنظيمه الإرهابي هناك ، وأنه يختبئ بإحدى مناطق إفريقيا على أمل إعادة إحياء التنظيم الدموي.