شلل تام بمطار هواري بومدين الدولي بسبب الإضراب!

يعرف مطار هواري بومدين الدولي اليوم شللا تاما في حركة النقل الجوي بسبب الإضراب الذي شنه اليوم مضيفو الطائرات مما تسبب إلغاء الرحلات على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.

و أشارت مصادر عليمة ان الاضراب جاء في أعقاب فصل سبع أعضاء من نقابة المضيفين.

في نفس السياق ، تتجه الاوضاع للتعقيد مع تجمع على مستوى مطار هواري بومدين الدولي بمدخل الحجاج ،و عبر المضربون عن احتجاجهم بعد الكشف عن فصل اكثر من 150 مضيف من عملهم نتيجة الإضراب الأخير الذي قاموا به.

و بناء عليه قررت أربع نقابات تصعيد الإحتجاج والدخول في إضراب مفتوح عن العمل ، وبعد ان كانت الرحلات الصباحيةتسير بصورة عادية بدأت مضاعفات الاضراب تتضح مساءعلى خلفية قرار النقابة المستقلة لمضيفي الطائرات الدخول في إضراب مفتوح.

و في تطور جديد قامت الجوية الجزائرية بالاستعانة بطائرات طاسيلي ايرلاينز لضمان نقل المسافرين العالقين.