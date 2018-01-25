بهذه الكيفية سيتمّ تسديد الأشطر المالية للاستفادة من سكنات LPA

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة أسعار شقق صيغة الترقوي المدعم LPA ، التي يرتقب أن تنطلق التسجيلات فيها عبر بلديات الوطن شهر فيفري المقبل ، بين 210 مليون سنتيم و440 مليون سنتيم، وذلك حسب عدد الغرف وحسب المناطق الجغرافية التي ستنجز عليها.

وحسب ما نقلت جريدة الخبر عن مصدر من الوزارة، فإن أسعار سكنات الترقوي المدعم LPA ستحدد حسب المنطقة الجغرافية ، حيث تتراوح أسعار المسكان المتواجدة في وهران، الجزائر، قسنطينة، وعنابة ما بين 250 مليون سنتيم لشقة من غرفتين ، و 350 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف ، و 440 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف 440 مليون سنتيم.

وفي سكيكدة والطارف وأم البواقي وميلة وبعض الولايات المجاورة ، سيكون سعر الشقة ما بين 230 مليون سنتيم ( F2) ، و 330 مليون سنتيم (F3)، و 410 مليون سنتيم (F4).

وفي مناطق الهضاب العليا، فإن المستفيدين من الصيغة يدفعون 210 مليون سنتيم كسعر للشقة من غرفتين، و 310 مليون سنتيم عن الشقة من ثلاث غرف، و390 مليون سنتيم عن الشقة من 4 غرف، أما الصنف الرابع فهو سكنات الجنوب، حيث تبلغ الشقة الفردية ذات الأربع غرف 260 مليون سنتيم.

هكذا سيتم دفع الأشطر للمستفيدين من سكنات LPA

وحسب المصدر ذاته ، فإن المكتتب المستفيد من السكن بصيغة LPA سيكون مطالبا بدفع قيمة السكن على خمسة أشطر كالتالي:

الشطر الأول بـ20 بالمائة ، و الشطر الثاني بـ15 بالمائة، ثم 35 بالمائة، ثم 25 بالمائة، وأخيرا 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن.

وأوضح المتحدث ، حسب المصدر ، بأن هذه الدفعات تتوزع ما بين ما يدفعه المكتتب بنفسه، وبين القرض الذي يتحصل عليه من البنك، وبين الدعم الذي يتحصل عليه من طرف الصندوق الوطني للسكن، حيث إن المعني يدفع حوالي 75 بالمائة من قيمة الشطر الأول بين مساهمته الشخصية وبين البنك، على أن يتكفل الصندوق الوطني للسكن بالباقي، حسب ما أوضح المصدر.

تعليمتين وزاريتين حول LPA الأسبوع المقبل..وتحديد قيمة المساعدة المالية المباشرة بـ70 مليون سنتيم

وسيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن شروط وكيفيات التسجيل للاستفادة من سكنات LPA ، حيث أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار مساء الأربعاء بباتنة أنه سيتم "الأسبوع المقبل" التوقيع على تعليمتين وزاريتين مشتركتين الأولى بين قطاعه و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من جهة ، و الأخرى بين وزارتي السكن و المالية لتنظيم شروط وكيفيات منح السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.

و صدر أمس الأربعاء المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة السكن الترقوي المدعم LPA في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، ليدخل البرنامج السكني الجديد حيّز التنفيذ رسميا ، في انتظار إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارتي السكن والمالية لتحديد كيفيات وشروط التسجيل للاستفادة من السكنات في هذه الصيغة.

وحسب المرسوم التنفيذي ، فقد تم تحديد قيمة المساعدة المباشرة من الدولة لطالبي هذا السكن بـ 70 مليون سنتيم ، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، وهو ما يعني أن التسجيل للاستفادة من سكنات LPA يحقّ للمواطنين الذي يتقاضون أجورا تقلّ أو تساوي 72 ألف دينار .