بالفيديو : باريس تغرق تحت مياه الفيضانات

علقت سلطات العاصمة باريس حركة المرور النهري الأربعاء.

وأغلقت عدة محطات للسكك الحديدية تخدم الوجهات السياحية بما في ذلك برج إيفل ومتحف أورساي حيث تساقطات الأمطار الغزيرة وزادت من منسوب نهر السين.

وكانت طواقم الإطفاء قد أخلت الزوارق أمس الثلاثاء، لكنها قلقة من ان قوة المياه قد تكسر المراسي.

وذكرت شرطة باريس أن النهر ارتفع إلى 5.25 متر اليوم عند الواحدة ظهرا، مع توقعات تظهر أن مستوى السين يمكن أن يصل إلى حوالى 6 أمتارالسبت المقبل.

وفي عام 2016، توفي عدة أشخاص ونقل متحف اللوفر الشهير عشرات من القطع الأثرية الثمينة إلى الأمان عندما ارتفع نهر السين إلى أزيد بقليل من 6 أمتار. ثم بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن الفيضانات في العاصمة حوالي مليار يورو (1.23 مليار دولار)، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويعد مستوى ستة أمتار مقبولا حيث أنه لا يتشكل خطرا على السكان.

وللتذكير، سجل مستوى نهر السين رقمه القياسى في عام 1910 إذ بلغ 8.6 مترا.