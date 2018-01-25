مأساة جديدة ... تزايد أعداد الأطفال و النساء ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين

إبلاغ عائلات 18 ضحية بينهم 5 نساء و4 أطفال عن فقدانهم في البحرالعثور على جثتي إفريقيين أثناء البحث عن الطفلة "حليمة" بوهرانطفلشهدت ظاهرة "الحراقة" بالسواحل الجزائرية تطورات جديدة، بعد تسجيل تزايد أعداد الأطفال والنساء ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.

السلطات الاسبانية تؤكّد وصول 37 "حراقا" من بينهم نساء وأطفال

أفادت مصالح الحرس المدني الاسبانية بوصول فوجين من "الحراقة" الجزائريين، الأربعاء، بمجموع 37 شخصا من بينهم نساء وأطفال، حيث تم إجلاؤهم من عرض البحر نحو الميناء بقرطاجنة والذين تم تحويلهم نحو مركز للمهاجرين غير الشرعيين.

وفقا للتصريح الذي نقلته وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء، للمندوب الحكومي في إقليم مورسيا الاسباني فرانسيسكو برنابي، فإنّ فوجان من المهاجرين السريين بلغوا السواحل الاسبانية، من بينهم فوج يتكون من 24 شابا من بينهم 3 نساء كانوا على متن زورق كبير مزوّد بمحرّك قوّي من نوع "زودياك" هو الأوّل من نوعه الذي يصل من الضفة الجنوبية والذي تم اكتشافه على بعد 12 ميلا من نقطة "كاب ودي بالوس"، فيما كان الفوج الثاني المتكوّن من 13 شخصا على متن زورق عادي، وقد تم سحب القاربين نحو ميناء قرطاجنة، أين تم تقديم الإسعافات الأوليّة والرعاية الصحيّة من قبل مصالح الصليب الأحمر للمهاجرين وهم من جنسية جزائرية، من بينهم نساء وأطفال، وحسب تصريح ذات المصدر، فقد تمّ التحقيق معهم وتحويلهم نحو مركز الأجانب غير الشرعيين "سانت بيدرو ديلبيلاتار" بمورسيا.

مع التذكير أنّ سجن أرشيديونا الذي وقعت فيه حادثة وفاة الشاب محمد بودربالة من ولاية مستغانم والذي كان بداخله أزيد من 500 "حراق"، تمّ غلقه نهائيا ومنع استغلاله في استقبال أفواج "الحراقة"، فيما تمّ ترحيل عدد كبير منهم نحو الجزائر وتحويل آخرين نحو مراكز أخرى والإفراج عن البعض.

طفل ضمن أفواج "الحراقة":

"سامحيني أمّي.. سأصل إسبانيا وأرسل لك شكولاطة نيتيلا"

أظهر فيديو حديث لأزيد من 40 "حراقا" بعرض سواحل مستغانم، متوجهين على متن ثلاثة قوارب، طفلا لا يتجاوز عمره 15 سنة وهو يردّد رسالة وداع لأمّه ويطلب منها السماح، بينما يبرّر البقيّة هجرتهم بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تطاردهم.

من بين أزيد من 40 شابّا كانوا على متن ثلاثة قوارب متوجهين من أحد شواطئ ولاية مستغانم نحو السواحل الاسبانية في رحلة سرّية مؤخّرا، ظهر طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة، والذي يصرّح في التسجيل، أنّه مجبر على الهجرة غير الشرعية، حيث وجّه رسالة لوالدته: "سامحيني أمّي... سأصل إسبانيا وأرسل لك شكولاطة نيتيلا"، فيما ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة قوارب تأخذ نفس المسار في عرض البحر، على متنها شباب في مقتبل العمر يرتدون ملابس شتوية والذين أبدوا فرحتهم باستقرار حالة البحر متمنين الوصول بسلام إلى الضفّة الأخرى، وحسب التصريحات التي نقلوها في هذا التسجيل، فإنّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة هي التي دفعتهم للهجرة السرية من أجل ضمان مستقبلهم وتحسين حياتهم وحياة عائلاتهم.

فيما أبلغت عائلات عن فقدان 18 حراقا بينهم 5 نساء و4 أطفال

العثور على جثتي "إفريقيين" أثناء البحث عن الطفلة "حليمة" بسواحل وهران

مصالح حرس السواحل تحبط رحلة 19 شابا بعين تموشنت

عثرت مصالح خفر السواحل بوهران، صباح الأربعاء، خلال عملية البحث التي باشرتها منذ الثلاثاء، بعد غرق الطفلة حليمة ذات الثلاثة أعوام، على جثتين متقدمتين في التعفن يرجّح أنّهما لرعيتين إفريقيتين، فيما سارعت عائلات أخرى إلى إبلاغ مصالح الأمن بخصوص اختفاء 18 "حراق" منذ الثلاثاء الماضي من بينهم 5 نساء إحداهن حامل وأربعة أطفال.

لا تزال عمليات البحث متواصلة عن الطفلة حليمة التي غرقت في عرض البحر في رحلة هجرة سرّية فاشلة أين كانت رفقة أمّها وشقيقها و"حراقة" آخرين تم إنقاذهم، وأثناء هذه العمليات عثرت ليلة أمس، مصالح حرس السواحل على حقائب تعود لمن كانوا رفقة الطفلة، وجثتي شخصين مجهولي الهوية في درجة متقدمة من التعفن، بحيث تشير المعطيات الأولية أنّهما تعودان لرعيتين إفريقيتين واللذين يبدو أنّهما غرقا بعدما كانا في محاولة هجرة غير شرعية نحو السواحل الاسبانية، وقد تمّ تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي فيما تم فتح تحقيق حول الحادثة.

من جانب آخر، هرعت عائلات بوهران لإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية بعين الترك عد فقدان فوج من "الحراقة" يتكون من 18 شخصا من بينهم 5 نساء إحداهنّ حامل وأربعة أطفال، وحسب تصريحات أهاليهم فإنّ القارب انطلق ليلة الثلاثاء الماضي من أحد شواطئ عين الترك، إلاّ أنّه لم يظهر عليهم أيّ أثر، ولم تصلهم أيّ اتصالات من أحدهم، وناشدت عائلات المفقودين المصالح المعنية لمباشرة عمليات بحث في عرض البحر أو على مستوى الأراضي الاسبانية بالتنسيق مع الدبلوماسية الجزائرية من أجل الحصول على أيّ معلومات تخصّ "الحراقة".

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ انقلاب القارب الذي فقدت فيه الطفلة حليمة أوّل أمس، حرّك باقي العائلات وزرع الشكّ في نفوسها، أين سارعت إلى الإعلان عن اختفاء أبنائها لمباشرة عمليات البحث عنهم. كما طالبت عائلة الطفلة "حليمة" وسكّان الحيّ الذي تقيم به بتكثيف عمليات البحث لإخراج جثتها ودفنها.

وفي سياق متصل، أحبطت أمس، مصالح حرس السواحل على مستوى الواجهة الغربية، رحلة سرّية لـ 19 شابّا ينحدرون من ولايتي عين تموشنت وتيزي وزو، على بعد حوالي 10 أميال من شاطئ تارقة بعين تموشنت، وذلك بعد يوم فقط من إحباط رحلة فوج آخر يتكون من 8 شبّان انطلقوا من أحد شواطئ عين تموشنت.

توقيف 19 حراقا من بينهم امرأة بعين تموشنت

تمكن، عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف في عين تموشنت، فجر الأربعاء، من إحباط عملية هجرة سرية لـ19 حراقا، من بينهم امرأة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الحراقة انطلقوا من شاطئ ساسل، التابع إقليميا لدائرة العامرية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، وينحدرون من ولايات: عين تموشنت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، حيث تم توقيفهم على بعد أربعة أميال شمال شاطئ ساسل، وكانوا على متن زورق نصف صلب.

الحراقة تم إجلاءهم إلى اليابسة وقدموا إلى مصالح الدرك الوطني، في انتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية.