السجن من عامين إلى 5 سنوات لأصحاب الحافلات في حالة مخالفتهم لتعليمة وزارة النقل

حذرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أصحاب الحافلات من العقوبات التي يمكن أن تلاحقهم في حالة مخالفتهم لتعليمة وزارة النقل بشأن جدول التسعيرة الجديدة أو إحداث تعديلات عليها، حيث تنتظر عقوبة السجن هؤلاء من سنتين إلى 5 سنوات حسب قانون العقوبات.

وقال رئيس مكتب منظمة الناقلين عن ولاية تيبازة، بوقريدة في تصريح لـ"الشروق"، إن مثل هذه المخالفات المتعدية على القانون، تدخل ضمن تهمة التزوير واستعمال المزور، حيث تجر صاحبها إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، داعيا كل من تخول له نفسه اللجوء لمثل هذا الفعل إلى العدول عن ذلك حتى لا يضع نفسه وعمله في ورطة، مشيرا أن جداول الملصقات الخاصة بالتسعيرة الجديدة التي دخلت حيز الخدمة منذ 10 جانفي الجاري، مفروضة على الناقلين تعليقها بحافلاتهم حتى يكون المسافر على دراية بالتسعيرة المحددة حسب المسافة.

من جهته، دعا رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين بورابة، المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي مخالفات قد تطرأ بالموازاة مع دخول التسعيرة الجديدة حيز الخدمة، محذرا الزبائن بالتدقيق في الملصقة إن كانت تحمل تأشيرة مديريات النقل أو لا وفي حالة غياب إمضاء هذه الأخيرة، فتعتبر الورقة غير قانونية وفوضوية تتطلب التبليغ لمعاقبة أصحابها، مطالبا كافة الناقلين بضرورة تعليق الجداول حتى لا يصطدموا بمناوشات يومية مع المواطنين. وكان رئيس المنظمة عن مكتب ولاية الجزائر، عمار فنيزة، قد أكد لـ"الشروق"، أن مفتشين عن مديرية النقل لولاية الجزائر قد باشروا أمس الأول، خرجاتهم رفقة أعوان المنافسة والأسعار للوقوف عند مدى نشر الجداول بالحافلات.