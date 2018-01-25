أسعار البترول ترتفع لأعلى مستوى منذ 2014

ارتفع سعر خام برنت العالمي، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له منذ العام 2014، وذلك مع استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71,05 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع 2014، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66,35 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، حيث بدأت التخفيضات العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018.