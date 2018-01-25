بسبب تعرض السكة لأضرار...شركة النقل بالسكك الحديدية تستعين بحافلات "ايتوزا" لنقل المسافرين

خصصت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF، حافلات " ETUSA"، لنقل ركابيها بين محطتي "اغا" ومحطة نهاية السفر "الجزائر وسط "، حسب ما أعلنت الشركة في بيان نشرته على صفحتها على الفايسبوك.

وعن حافلات "إيتوزا" قال البيان أن ذلك سيكون إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئة السكة الحديدية عند مدخل محطة القطار الجزائر وسط، بعد تعرض السكة الحديدية لأضرار كبيرة بسبب حادثة انحراف قطار "سيدي عيسي" يوم أمس الأربعاء، على ذات الخط .

ولم تحدد الشركة مدة أشغال اصلاح السكة الحديدية المتواصلة منذ يوم أمس، والتي سببت اضطرابات على رحلات القطارات، خاصة الضاحيتين الشرقية والغربية.

ويذكر أن رحلات الشركة تشهد سلسلة التذبذبات منذ أكثر من شهر خاصة عبر قطارات الضاحية الغربية (الجزائرـ العفرون)، بسبب انطلاق اشغال إعادة تهيئة السكة الح>