صيادون يعثرون على جثة شخص مجهول الهوية في شباك الصيد بمستغانم

عثر صيادون مساء أمس الأربعاء، على جثة شخص مجهول الهوية بعرض البحر بولاية مستغانم في شبابيك الصيد.وأضاف مصدر من الحماية المدنية، أن الصيادين تفاجأوا لحظة استخراجهم لشباك الصيد من البحر بالقرب من سواحل بلدية بن عبد المالك.بوجود جثة في حالة متقدمة من التعفن وبدون رأس عالقة بالشباك.وقامت باخرة الصيد بجلب الجثة التي قد تعود لأحد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإسبانية.

إلى الميناء التجاري في حدود الساعة الثامنة ليلا.

وبعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتادة في مثل هذه الحالات تم تحويل الجثة المجهولة الهوية من طرف وحدات الحماية المدنية.

إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “شيقيفارا” بمستغانم.