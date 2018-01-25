إختيار الإسم من المسلسلات التركية في الجزائر أصبح موضة في وقتنا الحالي

يشغل الإسم الذي يطلقه الأهل على المولود الجديد حيزا كبيرا من الإهتمام منذ الشّهور الأولى أو حتّى عند تحديد إسم الجنين.

حيث يحضّر الوالدين قائمة تحمل أسماء تخص الأولاد والبنات، أصبحت غير مرحّب بها من طرف الأجداد.

في هذا الصّدد قالت الأخصائية أمينة حريش، أنّ اختيارإسم المولود سينعكس على شخصيّة الطّفل منذ دخوله المدرسة وفي كلّ مراحل حياته.

وأكّدت الأخصائية، أنّ اختيار الإسم من المسلسلات التركية أصبح موضة في وقتنا الحالي.

مضيفة بأنّها أصبحت تقليد أعمى وانسلاخ عن العادات، مؤكّدة بأنّنا في مجتمع جزائري لديه حضارة نجد فيه الأصالة.

وأوضحت حريش،انّ تفتّح الجزائرعلى العولمة والتكنولوجيا شيئ إيجابي، ومن حق الوالدين اختيار أسماء حديثة لكن ليس إلى درجة تقليد الغرب.

مضيفة بأنّنا أصبحنا نقلد الغرب في كل شيئ ونسينا أنّ حضارتنا هي أرقى الحضارات بالرغم من تطوّرالغرب التكنولوجي.

وقالت حريش أنّ العيب ليس في اختيار اسم جديد الجميل لكن لايمكن تقليده او تقمص لشخصية ممثل أوممثلة معينة .

حيث نسينا أسماء أجدادنا أو الصحّابة أوحتى إسم خير الأنام الرسول محمّد.

وأصبحنا نختارأسماء الشّخصيات في أفلام تلجا إليها المرأة وتختارها من المسلسلات التركية.