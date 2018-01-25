شاهد تفاصيل عملية إنقاذ 49 حراڤا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة ببني صاف
كشف حرس السواحل بولاية عين تيموشنت، أن الافارقة الذين تم انقاذهم أمس الاربعاء، انطلقوا من الناضور المغربية .
وأضاف ذات المصدر، أن الحراقة الذين تم انقادهم بيلغ عددهم 49 شخصا يحملون جنسيات افريقية مختلفة .
للإشارة ، قام حرس الشواطئ لولاية عين تموشنت أمس الأربعاء، بعمليات انقاذ واجلاء العديد من الحراقة الأفارقة كانوا على متن عدد من قوارب الصيد.
وأضاف ذات المصدر، أن الحراقة الذين تم انقادهم بيلغ عددهم 49 شخصا يحملون جنسيات افريقية مختلفة .
للإشارة ، قام حرس الشواطئ لولاية عين تموشنت أمس الأربعاء، بعمليات انقاذ واجلاء العديد من الحراقة الأفارقة كانوا على متن عدد من قوارب الصيد.
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