شاهد تفاصيل عملية إنقاذ 49 حراڤا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة ببني صاف

كشف حرس السواحل بولاية عين تيموشنت، أن الافارقة الذين تم انقاذهم أمس الاربعاء، انطلقوا من الناضور المغربية .

وأضاف ذات المصدر، أن الحراقة الذين تم انقادهم بيلغ عددهم 49 شخصا يحملون جنسيات افريقية مختلفة .

للإشارة ، قام حرس الشواطئ لولاية عين تموشنت أمس الأربعاء، بعمليات انقاذ واجلاء العديد من الحراقة الأفارقة كانوا على متن عدد من قوارب الصيد.

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