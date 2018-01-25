الجزائر أسوأ دول العالم من حيث نمط المعيشة و المساواة بين الجنسين

في تصنيف عالمي جديد، أعدته مجلة News & World Report الأمريكية بجامعة Pennsylvanie، احتلت الجزائر المرتبة 80 من أصل 80 دولة تم دراستها، لتكون بذلك في المرتبة الأخيرة في قائمة أفضل الدول في العالم.

ويعتمد التصنيف على القدرة المعيشية للفرد، و إقتصاد الدولة، ومستوى العيش وحقوق الإنسان و كذا المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى عوامل ثقافية وإجتماعية اخرى.

وجاءت الجزائر أخيرا في حين احتلت الإمارات المرتبة 23 وقطر الـ 35 ثم السعودية 37 ومصر 42 و البحرين 61 وتونس 65 والأردن 68 وسلطة عمان 73 ولبنان في المركز 75.