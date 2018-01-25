وزارة العدل تقرر فتح مسابقة لإعتماد 2000 محضر قضائي و موثق خلال هذه السنة

قال وزير العدل حافط الأختام، الطيب لوح، إنه سيتم فتح مسابقة لإعتماد الموثقين والمحضرين القضائيين.وأضاف لوح أنه سيتم فتح هذه المسابقة مباشرة بعد عرض مرسومين تنظيميين على الحكومةمشيرا إلى أن آخر مسابقة للموثقين كانت في سنة 2008.

وأكد الوزير أنه أعطي اهتمام كبير لهذه التخصصات حيث نجح 2060 مسابق في 2015، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن الإطار التنظيمي لقانون 2006 الخاص بالمحضريين القضائيين، هو الأمر الذي تركنا لم نفتح هذه المسابقة.

خاصة وأنه ظهرت في الآونة الأخيرة نقص في الموثقيين والمحضريين القضائيين.

كما تمت الآن مراجعة المرسومين التنفيذيين وحددت سنتين التكوين بسنة واحدة، وهذين المرسومين سيعرضان على الحكومة قريبا

وأكد لوح أنه ستفتح مسابقة الموثقيين والمحضرين وقد نحتاج إلى 2000 شخص.