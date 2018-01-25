بالفيديو/ تقرير البنك العالمي: سعر العقار في الجزائر يعد الأغلى في شمال إفريقيا

العقار بالجزائر الأغلى في شمال إفريقيا مقرنتا بمدخول الفرد الواحد

هذا ما مخلص إليه البنك العالمي في تقريره الأخير الخاص بالوضعية الإقتصادية للجزائر لسنة 2017

الذي أكد على الدور الذي وصفه بالمهيمن للحكومة على سوق السكن الأمر الذي تسبب في تأخير كبير في تسليم السكن وفي التأثير على أسعاره

التقرير أشار إلى المجهود الكبير الذي تبدله السلطات الجزائرية في تةفير السكن

إلى أن السكن الإجتماعي يعرف طلبا متزايد والسبب حسبه راجع إلى السياسة المنتهجة من قبل الحكومة التي وصفها بالغير الفعالة والتقليدية

صيغة البيع بالإيجار تحولة إلى مصدر ثراء لبعض المستفيدين منه إلا أنه لا يمكن في الوقت الحالي إرضاء كل المكتتبين بسبب الأزمة النفطية

وأشار التقرير أن التمويل العمومي للسكن بالجزائر يعد الأغلى على المستوى الدولي