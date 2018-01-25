وضع حافلات خاصة ETUSA لنقل المسافرين بين محطتي آغا و الجزائر وسط إلى حين إصلاح عطب السّكة بالعاصمة

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حافلات خاصة ETUSA للتنقل المسافرين بين محطتي آغا والجزائر وسط، في حين إصلاح العطب.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأشغال لاتزال متواصلة على مستوى السكة الحديدية عند مدخل محطة القطار الجزائر وسط.

ما يستلزم توقف القطارات على مستوي محطة آغا إلى غاية إصلاح العطب التقني.

كما تقدمت الشركة في بيانها باعتذار لكل زبائنها .

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