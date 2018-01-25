أعلنت، أمس، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف عملية النقل بالقطارات من وإلى الجزائر العاصمة، حيث سيتم توقيف كل الرحلات احترازيا بسبب عطل تقني مفاجئ.وحسب الشركة، فإن كل الخطوط ستعرف تذبدبا في السير، داعية المسافرين إلى التحلّي بالصبر، حيث سيتم إعادة إطلاق الخطوط بعد إصلاح العطب.

وأضاف البيان، أن كل الرحلات التي ستتوقف ستنطلق من محطة آغا إلى غاية تصليح العطب، وستعرف من خلال هذا التوقف كل الخطوط عبر 48 ولاية، المتّجهة إلى العاصمة بشكل خاص، حالة من الشلل، مما سيضطر المسافرين إلى اللجوء لاستعمال وسائل النقل الأخرى، على غرار الحافلات وسيارات التاكسي.

وأعلنت، أمس، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن العطب في ساعة متأخرة من المساء، حيث تم توقيف كل الرحلات إلى غاية الانتهاء من أشغال الصيانة.

ولم تحدّد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طبيعة العطب الذي أعلنت عنه، واكتفت بإبلاغ المواطنين الذين يتنقلون عن طريق السكك الحديدية في بيان مقتضب.