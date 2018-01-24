بالفيديو : إيمان و قصة زواجها برجل سوري تلهب مواقع التواصل الاجتماعي و تتحول إلى قضية رأي في الجزائر

إيمان في عمرها 31 سنة و هي تقطن بتيبازة ، تعرفت على شاب من جنسية سورية عن طريق النت ، بعدما تزوجت به كان زوجها يسافر دائما إلى سوريا ، لكن الأمور تعقدت و تعطلت فيما يخص الإجراءات بثبوت الزاوج من المحكمة و القنصلية ، ولم تحصل إيمان على دفتر عائلي إلا بعد أسبوع من ولادة إبنها الأول ، و بعد كل هذا حاولت الحصول على التأشيرة للسفر إلى ألمانيا و العيش مع زوجها و لكن كل محاولاتها باءت بالفشل