العاصمة تعاني من إنقطاع التزويد بالمياه الشرب

تعلن الشركة الجزائرية للمياه، كافة زبائنها على مستوى بلديةالأبيار، وبن عكنون، وحيدرة، وبئر مراد رايس.ومن المرتقب، أن يكون توقف بالتزويد بالمياه غدًا الخميس، من الفترة 08 صباحا حتى 06 مساءاً.

وترجع الشركة، سبب الإنقطاع إلى أشغال التصليح التي تخص قناة رئيسية للتوزيع بالقرب من حي مالكي ببن عكنون.

المناطق المعنية هي:

بلدية الأبيار، بلدية حيدرة شارع قدوش عبد القادر، حي 200 مسكن جنان الملك.

بلدية بن عكنون شارع دودو مخطار، بلدية بئر مرادرايس سعيد حمدين.

كما تعلم الشركة زبائنها الكرام، أن عملية التزويد بالماء، ستستأنف مساءًا في نفس اليوم، كما أنها ستخصص خزانات للمياه، في المناطق المعنية.

سيال تعتذر من زبائنها بسبب هذه الأشغال وتقدم رقمها 1594 من أجل الإستعلامات على مدار اليوم.