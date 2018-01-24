شابة حاولت الحرڨة .. أردت السفر الى الخارج من أجل العناية بأبي .. بعد رفض طلبي فكرت الحرقة على متن قارب

تطرقت حصة نقاش على المباشر ،اليوم الأربعاء، لقصة شابة حاولت الحرڨة إلى أوروبا على متن قارب مطاطي.قالت إيمان حمادي ذات 26 سنة، والمنحدرة من الشلف، أنها حاصلة على لسيانس في الاثار، ولم تحضى بأي فرصة العمل.

وأضافت، أنها قررت الحرقة عبر قوارب الموت بسبب والدها المريض بالزهايمر في مارسيليا من أجل التكفل به .