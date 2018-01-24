بطريقة داعش ... رائد بجيش حفتر يعدم موقوفين أمام مسجد

أكد موقع "الوسط" الليبي أن الرائد محمود الورفلي التابع لقوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر قام بـ"تصفية 10 أشخاص" أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي، لم يكشف هوياتهم، والأسباب التي دعت إلى تصفيتهم.

وأظهرت صورٌ تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي الليبية الورفلي وهو يصوب بندقيته على رؤوس مجموعة من الأشخاص مقيدين ومعصوبي العينين يرتدون ملابس زرقاء اللون دون كشف هوياتهم والأسباب التي دعت إلى تصفيتهم، في اسلوب يذكر بما كان يقوم بع تنظيم داعش.

وأشار المصدر إلى أن الرائد محمود الورفلي "سبق له الظهور في مقاطع فيديو أكثر من مرة، وهو يقوم بتصفية عشرات الأشخاص".

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، قد قال شهر أوت من السنة الماضية الماضي إن الرائد محمود الورفلي، المطلوب من محكمة الجنيات الدولية هو رهن الإيقاف منذ صدور قرار من القائد العام للجيش، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد عناصر إرهابية تم إلقاء القبض عليها في معارك بنغازي. وإن إجراءات التحقيق تجري ضمن ما ينص عليه القانون العسكري الليبي. حيث تم إيقاف المعني عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية.