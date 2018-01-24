طمار: ثمن أو سعر السكن LPA جد معقول و عهد إحتكار المشاريع السكنية قد إنتهى

صرح عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الاربعاء، أن قيمة سكن LPA معقولة، وما علينا إلا إختيار المقاولين الأكفاء.وأكد الوزير ،أن عهد إحتكار المشاريع السكنية قد إنتهى، بإعداد سجل وطني للمقاولات ومكاتب الدراسات عن طريق معرفة جيدة لهم.

حيث سيعلن عن السجل الوطني المواقع الرسمية للوزارة، مضيفا أنه لا يعقل ان يستفيد مقاول واحد من 3000 وحدة سكنية.

وفيمايخص المحلات التجارية في المجمعات السكنية مستقبلا ستكون متوفرة على كل الضروريات من شساعة.

وأيضا من ضروريات الماء والغاز، كما ستكون متوافقة مع متطلبات مختلف الانشطة التجارية.

في حين التجمعات السكنية مستقبلا ستكون متوفرة على مواقف للسيارات وملاعب ومرافق ترفيهية وثقافية

وأضاف أيضا لا تجمع سكني مستقبلا بلا مدارس ومتوسطات وثانويات.