هذا موعد خروج أول سيارة لمصنع بيجو بوهران

توقع اليوم الاربعاء الرئيس المدير العام لبيجو الجزائر ايف بيرو دي فاشون خروج أول نموذج من سيارة بيجو المركبة بمصنع وهران في نهاية السنة الحالية 2018 ،مشيرا الى مواجهة معظم العلامات و وكلاء السيارات مشاكل بعد قرار وقف الاستيراد للسيارات و القيود التي وضعها دفتر الشروط.

و أوضح مسؤول علامة الأسد على هامش افتتاح صالون العرض و الصيانة بدائرة عين الباردة بعنابة، بحضور والي عنابة محمد سلماني، عزم مجمع " بيجو " توسيع مجالات الاستثمار الصناعي بالجزائر بحيث ستعرف نهاية 2018 حسبه، وضع أول سيارة مصنعة بالجزائر قيد الخدمة و التسويق التجاري عبر 47 نقطة بيع عبر الوطن.

واضاف المتحدث، أن مصنع انتاج و تركيب السيارات بوهران، سيصل نهاية سنة 2019 ، مرحلة الانتاج الفعلي في سلسلة الانتاج و التركيب لنمادج من السيارات المبرمج إنتاجها في الجزائر، التي ستشمل ثلاثة أصناف من السيارات كبداية التجارب الإنتاجية ويتعلق الامر بسيارة 301 و2008 العامة " بيجو و «سي إليزي" لعلامة سيترواين موازاة مع رفع نسبة الادماج في حدود 5 بالمائة الى 40 في المائة.

بالمقابل،سجل مسؤولو العلامة التراجع المحسوس في عمليات البيع و التسويق نتيجة تعليق الواردات حيث بلغت المبيعات خلال سنة 2017 ما بين 4000 و 4500وحدة ، بعدما كانت شركة بيجو تسوق في الجزائر خلال السنوات الماضية ما يقارب 70ألف وحدة سنويا.