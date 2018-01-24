إنتشال جثة شاب حراق مجهول الهوية غرق بعرض البحر في وهران

إنتشل اليوم الأربعاء حراس السواحل بوهران جثة شاب مجهول الهوية غرق بعرض البحر.وحسب بيان ذات المصالح، فقد تم تحويل جثة الضحية لمصالح الدرك الوطني، الذين بدورهم حولوها مباشرة إلى المستشفىوأضاف البيان، أنه لاتزال عمليات البحث جارية للبحث عن جثة الطفلة حليمة ذات الثلاث سنوات، والتي سقطت في البحر يوم الثلاثاء.

وللإشارة، تمكن حراس السواحل لوهران شمال كاب فالكون بعين الترك أمس الثلاثاء من توقيف 12 حراقة من بينهم والدي الطفلة.