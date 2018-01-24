موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي...بسبب الإنحناء المبالغة لوزير التعليم المغربي أمام الملك

أثارت صورة تظهر لحظة تعيين الملك محمد السادس يوم الإثنين، سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سخرية عارمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من النشطاء الصورة بسخرية تعبر عن انتقاداتهم لاستمرار طقوس تعود للقرون الوسطى، خصوصا مبالغة الوزير الجديد في الانحناء أمام الملك أثناء تعيينه.

وكتب الصحافي يونس مسكين معلقا بسخرية على الصورة وفق موقع «لكم»: «وزير التعليم الجديد في المغرب يبحث عن ربعة دريال سقطت منه في أثناء مراسيم التعيين»، مضيفا: «الحمد لله المال العام في أيد أمينة». في حين علق الناشط والصحافي عبد الصمد بن عباد على المشهد بالقول إنها «صلاة الاستوزار». أما مدير نشر موقع «العمق المغربي»، فتساءل بدوره قائلا: « سبحان الله، درجة انحناء السياسة والتعليم في البلد نفسها؟».

وكان الملك محمد السادس، استقبل يوم الإثنين، في القصر الملِكي في الدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم الملك أعضاء في الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.