فرنسا تخطط لخطف 5 آلاف طبيب جزائري

كشف "مصطفى خياطي" رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، عصر اليوم الأربعاء، عن مناورة فرنسية لخطف 5 آلاف طبيب جزائري.

24 ساعة بعد إقرار السلطات الفرنسية مرسوما تنفيذيا يقضي بمنح رخص عمل امتيازية للأطباء الأجانب الراغبين في العمل بفرنسا، أكّد "خياطي" لـ "البلاد نت" إنّ الخطوة أتت غداة دراسة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية، حيث ذهبت الأخيرة إلى حتمية استعانة دولة "إيمانويل ماكرون" بأطباء أجانب لسدّ عجز يربو عن الخمسة آلاف طبيب.

وفي فرنسا التي يشكّل فيها الجزائريون ربع أطباء هذا البلد (أكثر من 17 ألف طبيب جزائري)، يرشّح "خياطي" أن ينال أطباء الجزائر حصة الأسد من العروض الفرنسية في الفترة القليلة القادمة.

ويعيش قطاع الصحة بالجزائر حالة من الغليان وموجة من الإضرابات الدورية، بسبب حزمة مطالب تؤرق السلطات الوصية، كمطلبي الإعفاء من الخدمتين الوطنية والمدنية.

خرجة باريس قرأها مراقبون على أنّها محض مغازلة للأطباء الجزائريين، وتصبٌ في سياق بحث دولة "ماكرون" على استقطاب الكفاءات الطبية الجزائرية، وجاء في المرسوم التنفيذي الفرنسي أنّ الطبيب الأجنبي وبعد حصوله على الموافقة بالانتقال للعمل في الأراضي الفرنسية، فإنّه سيتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالأجور والإجازات والحماية الاجتماعية مثله مثل أي طبيب فرنسي.