رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقّع على خمسة مراسيم رئاسية

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم الأربعاء ، على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على مذكرات تفاهم بين الجزائر و عدد من البلدان ، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح بيان الرئاسة أن أولى هذه المراسيم تتضمن التصديق على" مذكرة التفاهم للتعاون بين الجزائر والصين في مجالي الفلاحة والصيد البحري الموقعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2017".

ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "مذكرة التفاهم بين الجزائر وتونس في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات الموقعة بتونس في 9 مارس سنة 2017".

أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على " مذكرة التفاهم بين الجزائر والنيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الموقعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017"، في حين يتعلق المرسوم الرابع بـ" مذكرة التفاهم للتعاون بين الجزائر والبرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013".

أما المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الجمهورية فيخص "مذكرة التفاهم للتعاون بين الجزائر ومالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016".