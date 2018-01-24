حكم استعجالي للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس... إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي

حكم استعجالي للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس... إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي

أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في العاصمة ، اليوم الأربعاء ، حكما يقضي بـ"عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين .

و فصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب ، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.

و كان الأطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية طالبوا خلالها بإعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية، و تحسين ظروف العمل و التكوين، و تمكين الأطباء من حقهم من الإعفاء من الخدمة الوطنية.

القراءة من البلاد

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