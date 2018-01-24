حكم استعجالي للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس... إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي

أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في العاصمة ، اليوم الأربعاء ، حكما يقضي بـ"عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين .

و فصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب ، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.

و كان الأطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية طالبوا خلالها بإعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية، و تحسين ظروف العمل و التكوين، و تمكين الأطباء من حقهم من الإعفاء من الخدمة الوطنية.