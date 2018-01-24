الجزائر في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية في 2017

حافظت الجزائر خلال 2017 احتلال مقدمة لائحة الدول الأكثر استيرادا للسلاح الألماني بمجموع مشتريات وصلت لـ 1,36 مليار أورو.حسب ما نقله موقع إذاعة “صوت ألمانيا الرسمية”، عن وزارة الاقتصاد الألمانية،وتحل الجزائر في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر العام الماضي 36ر1 مليار يورو.

وتعليقا على هذه البيانات، ذكر خبير الشؤون الخارجية في حزب “اليسار”، شتيفان ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول عن “السياسة الاقتصادية البحتة لتصدير الأسلحة”.

وأضاف: “الإئتلاف الكبير لم يغلق في الواقع الأبواب، بل يستمر في فتحها”.

كما انتقد خبير شؤون الدفاع في حزب الخضر، أوميد نوريبور، ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية في عهد الائتلاف الكبير.

معتبرا ارتفاع صادرات الأسلحة في ظل إجراءات التقييم المستقل لحالات التصدير بمثابة “إعلان إفلاس” وقال نوريبور في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء إن هذا الوضع لا يتناسب مع “الخطابات الإيجابية المبالغ فيها” من قبل وزير الخارجية .