الأمطار والثلوج بداية من يوم الجمعة بعدد من ولايات الوطن

اضطراب جوي نشيط الفعالية يتمركز على المناطق الشمالية والغربية

الثلوج ستتساقط على المرتفعات بين 1000 و1200 متر

درجات الحرارة تتراوح بين 0 و12 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت

من المنتظر أن تعرف المناطق الشمالية والساحلية والغربية، يومي الجمعة والسبت، اضطرابا جويا نشيط الفعالية، لينتقل إلى المناطق الشرقية أواخر النهار، مع تسجيل دراجات حرارة تتراوح بين 0 و12 درجة، فضلا عن الثلوج التي ستتساقط على علو 1000 متر، بداية من يوم السبت .

وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن يعود الاضطراب الجوي نشيط الفعالية على المناطق الشمالية والساحلية والغربية، بعد غد الجمعة، ليزداد نشاطه يوم السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطقس، يوم السبت، سيكون ممطرا مع تساقط كثيف للثلوج، إذ تتوقع مصالح الأرصاد الجوية بأن تكون الأمطار أكثر غزارة على السواحل الوسطى والغربية، مع تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يصل علوها إلى 1000 متر، والمرتفعات الغربية التي يصل علوها إلى 1200 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ستتتراوح في صبيحة يومي الجمعة والسبت بين 8 و12 درجة في الظهيرة، لتصل 0 درجة خلال الليل، وهذا على المناطق الشمالية والساحلية، فيما تتراوح بين 2 إلى 6 درجات في الظهيرة على المناطق الداخلية.

وبالنسبة لمنطقة بشار والواحات وشمال الصحراء، ستعرف الأجواء تغييرات كبيرة، من خلال انخفاض درجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار.

أما توقعات الطقس بالنسبة ليوم الغد، فستكون الأجواء مشمسة، مع تسجيل درجة حرارة تصل إلى 20 درجة، وهي درجات مرتفعة نوعا ما عن المعدل الفصلي.