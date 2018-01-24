هذا هو المعيار الأساسي في قرار منح الفيزا من عدمه



أكد أن أي ملف لطلب التأشيرة يكون ناقصا و غير كامل سيؤدي مباشرة إلى رفض منح التأشيرة.

كشف السفير الفرنسي في الجزائر كزافي دريانكور عن ملفات التأشيرة التي لا يمكن قبولها من طرف مصالحه.

وقال كزافييه دريناكور في حوار خصّ به الموقع المتخصص (Visas & Voyages Algérie )، أن أي ملف لطلب التأشيرة يكون ناقصا و غير كامل سيؤدي مباشرة إلى رفض منح التأشيرة.

وتابع السفير مشيرا إلى أنه "مهما يكن صاحب الملف سيتم رفضه .."

كما أشار السفير إلى أن الجانب المادي يشكل عنصرا اساسيا في قرار منح الفيزا من عدمه.

وعاد السفير في ذات الحوار إلى الحديث عن أرقام السنة الماضية 2017 في مجال منح التأشيرة، وقال أن سنة 2017 شهدت منح 410 آلاف تأشيرة من مجموع 630 الف طلبا.