برج بو عريريج / حالة مؤكدة لإمرأة حاملة لفيروس H1N1

تم تسجيل اليوم حالة مؤكدة لإمرأة حاملة لفيروس H1N1، وهي الحالة الثانية بعد حالة الوفاة لشخص في 45 من العمر.وحسب معلومات تحصلت النهار أون عليها، فإن المرأة من نفس عائلة الضحية المتوفي، وحالتها حسب الأطباء مستقرة ولا تدعوا للقلق.

وأضاف ذات المصدر، فإن المريضة متواجدة على مستوى مستشفى برج بوعريريج في قسم العزل وتخضع للعلاج والرقابة الطبية.