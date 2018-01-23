هام: صدور المرسوم تنفيذي يحدد شروط الاستفادة من سكن LPA

صدر اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط والكيفيات المالية لتمويل إنجاز سكن ترقوي المدعم .

وقد حدد المرسوم مبلغ 700.000 دج،تمنحه الدولة كدعم، إذا كان الدخل أقل من أربع مرات الأجرالوطني الأدنى المضمون أو يساويها، أو يقل عن 72 ألف دج

وأضاف المرسوم، أن السكن الجديد الذي ينجزه مرق عقاري معتمد، جماعي أوفردي في شكل مجمع موجه لطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.

ولا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن.

كما يخضع إنجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن

وتحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا أليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.

وهذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

وللإشارة، فقد صدر اليوم الثلاثاء هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية في عددها الثاني من سنة 2018 .