الأطباء يشترطون شهرية ”50 مليون” خلال الخدمة المدنية

طالب الأطباء المقيمين في لائحة المطالب الجديدة التي رفعوها إلى وزارة الصحة، زيادات في التعويضات من 50 مليون شهريا،

بالإضافة الى احتساب علاوات التكوين، وزيادات في منحة المنوابة الطبية، وكذا منحة التنقل إلى مناطق غير حضرية بزيادة تتراوح ما بين 70 إلى 80 من المائة.

وطالب الأطباء بزيادات تصل إلى 150 من المائة بخصوص منحة الأولوية، في كافة ولايات الوطن،

بالإضافة إلى زيادات مقدرة بـ 100 من المائة بالنسبة لمنحة التعويض عن التـأطير،

ونفس النسبة فيما يخص التأهيل وتقديم العلاجات المتخصصة.

وطالب الأطباء المقيمين بزيادات تتراوح ما بين 50 إلى 80 من المائة من التعويضات الخاصة بالعزلة العائلية،

نتيجة تحويلهم لأداء الخدمة المدنية،حسب تقسيم الولايات.

ومن جهة أخرى، دعا الأطباء المقيمين وزارة الصحة لتقسيم مدة الخدمة المدنية إلى قسمين “أ” و”ب”.

على أن تكون مدة الخدمة المدنية بالقسم “أ” عامين، وتقليصها إلى سنة واحدة في القسم “ب”.