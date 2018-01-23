بالفيديو: يحدث في الصين فقط .. إنجاز مشروع سكة حديدية في 9 ساعات متواصلة فقط !!

أمضى 1500 عامل صيني 9 ساعات متواصلة لإنشاء سكة حديدية جديدة لمحطة قطار بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

وجندت 7 قطارات و23 حفارة لتنفيذ المشروع الضخم، وأظهرت لقطات من موقع "بير" الصيني عملية الإنشاء الضخمة. وبدأت العملية الجمعة وانتهت بعدها بعدة ساعات السبت، في مدينة لونغيان.

وقسم العمال إلى 7 فرق، كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة، في نفس الوقت، للسكة الحديدية التي تمتد على 246 كيلومترا، وسيربط هذا الخط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد.

وتسير القطارات بسرعة 200 كلم في الساعة على السكة الجديدة.