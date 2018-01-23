بخوش يأكد: ما نزيدوش في الشهرية.. وسنستأجر طائرات بطياريها و مضيفيها حتى ولو كانت طاسيلي

أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، استحالة إقرار أي زيادات في أجور موظفي المؤسسة بمن فيهم مستخدمو الملاحة التجارية، رغم الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه، صبيحة أمس، والذي تسبب في شلل كلي لحركة الطيران.

قال بخوش علاش، أمس في تصريح خص به «النهار»، إن الوضع المالي الذي تمر به المؤسسة في الظرف الحالي لا يسمح بزيادة أجور عشرة آلاف عامل، حتى ولو تعلق الأمر بفئة المضيفين التي تسببت في شلل كلي لحركة المطارات الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن باستثناء مطار «سانيا» بوهران، قائلا: «وضعنا المالي يمنعنا من رفع أجور فئة المضيفين»، مشيرا إلى أنه قد تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع الذي آلت إليه مطارات الجزائر، من أجل التوصل إلى حل في أقرب الآجال الممكنة.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية لجوء المؤسسة إلى استئجار طائرات من عند مختلف شركات الطيران رد: «نعم سنلجأ إلى استجار طائرات بأطقمها سواء كانت ملكا للطاسيلي للطيران أو شركات طيران أخرى أجنبية من أجل إنقاذ الوضع ونقل المسافرين إلى مختلف مطارات الضفة الأخرى، كما سنلجأ إلى العدالة من أجل إفشال الإضراب، حيث تكلف شبكة أجور عشرة آلاف موظف بالجوية الجزائرية سنويا 24 مليار دينار، بما يعادل ألفين و400 مليار سنتيم».

وقد تسبب إضراب المضيفين في إلغاء عديد الرحلات الوطنية والدولية التي كانت مبرمجة، أمس الاثنين، انطلاقا من مطارات الجزائر باتجاه مطارات الدول الأخرى، ففي مطار رابح بيطاط بعنابة، من مجموع الرحلات الست التي كانت مبرمجة تم ضمان فقط تلكما اللتين كانتا باتجاه الجزائر العاصمة وليون الفرنسية المبرمجتين على السابعة والتاسعة صباحا، فيما تم إلغاء الرحلات الأربع الأخرى منها واحدة دولية.

وفي مطار محمد بوضياف الدولي في قسنطينة، فقد تم ضمان الرحلات الداخلية فقط باتجاه الجزائر العاصمة وورڤلة ووهران، بينما تم إلغاء الرحلات الدولية المبرمجة نحو كل من مرسيليا وباريس ونيس.

وقد أفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها بأن إضرابا من دون إشعار قد دخل فيه مستخدمو الملاحة الجوية التجارية، منذ الساعة الرابعة من صبيحة أمس، حيث يرفع مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية المنتمين لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية التجارية سلسلة من المطالب الاجتماعية والمهنية المتعلقة أساسا بتحسين الأجور.

العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، إن العدالة قد فصلت في عدم شرعية إضراب مضيفي الطائرات التابعيين للشركة، مؤكدا بأن هذا القرار سيسقط كل حججهم في مواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه أمس، وتم بسببه تعليق وإلغاء عدد من الرحلات.

وقال علاش في هذا الخصوص إن الإدارة ترغب في عودة المضيفين لأداء مهامهم في هدوء، خاصة بعد صدور قرار العدالة، مؤكدا بأن إدارة الشركة ستطبق القوانين بكل صرامة، في حال رفض هؤلاء الانصياع وتطبيق أحكام العدالة.