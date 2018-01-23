رونو تشرع في إنشاء مصنعها الجديد في الجزائر

أعلن فابريس كامبوليف، المدير العام للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند أنه من المقرر أن يفتتح رونو الجزائر، مصنعا جديدا لتركيب السيارات قبل نهاية عام 2019، بإستثمار عشرات الملايين من الأورو، منها استثمارات في مجال الطلاء والصفائح المعدنية، إضافة إلى خطوات أخرى من شأنها أن تشمل أجزاء من السيارات.وفقا لما جاء في صحيفة المجاهد.

ومن المنتظر أن ينتج المصنع 5 آلاف سيارة في مرحلته الأولى،على أن يبدأ في تصدير المركبات إلى أفريقيا عند بلوغ انتاجه 150 ألف وحدة سنويا، يضيف ذات المصدر.

وبحسب ما صرح به فابريس كامبوليف، فإن أسعار المركبات سوف تنخفض بمجرد أن يصل الانتاج الى الحجم المطلوب، وأضاف: "الزيادة فى كميات الانتاج مرادفة لانخفاض الاسعار ومن الضروري الوصول الى انتاج 150 الف مركبة سنويا."