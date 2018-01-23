الحراقة.. إنقاذ حياة إمرأة حامل وفقدان طفلة ذات ثلاث سنوات في سواحل وهران

تمكن خفر السواحل من إنقاذ 12 حراقا يتكونون من عائلتين بعرض سواحل عين الترك في وهران بعد انقلاب قاربهم.

ومن بين الحراقة طفلين أحدهم يبلغ من العمر 5 سنوات وأخرى تبلغ من العمر 3 سنوات هي محل بحث من قبل حرس السواحل بعد فقدانها.

ومن بين الحراقة الذين تم إنقاذهم إمرأة حامل.

للإشارة فقد انطلق الحراقة صباح اليوم في حدود الساعة السادسة صباحا من إحدى شواطئ عين الترك.

وسيتم تحويل الحراقة إلى فرقة الدرك بعين الترك للتحقيق معهم